ЕК предложила изменить миграционную систему ЕС, упростив расселение мигрантов по странам

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила в среду новую миграционную стратегию ЕС, нацеленную на более полное участие всех стран сообщества в расселении мигрантов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Миграция всегда была и останется фактором жизни в Европе. Однако мир меняется, и старые системы больше не годятся. Еврокомиссия предложила новую миграционную стратегию, которая обеспечит справедливый баланс между ответственностью (государств сообщества за контроль собственных границ) и солидарностью (между государствами ЕС в вопросе размещения мигрантов)", - заявила она.

16 сентября, выступая в Европарламенте, фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия вскоре предложит упразднить основополагающее соглашение ЕС по миграции - Дублинскую систему, которая подразумевает, что за прием мигрантов должна отвечать страна, через которую они попали на территорию ЕС. Такой шаг лишит страны ЕС права отказываться от расселения мигрантов на своей территории.