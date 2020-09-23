Европарламент создал спецкомитет по иностранному вмешательству в демократические процессы

Европейский парламент объявил в среду о создании специального комитета по иностранному вмешательству в демократические процессы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Комитет возглавил французский депутат от фракции социалистов и демократов Рафаэль Глюксманн.

"Спецкомитет по иностранному вмешательству состоит из 33 депутатов, в его задачи входит изучение иностранных манипуляций, включая финансирование политических кампаний, которые могут влиять на выборы в странах ЕС, и обсуждать, что ЕС может делать, чтобы бороться с дезинформацией", - говорится в распространенном пресс-службой ЕП документе.

Как и все прочие комитеты ЕП, новый спецкомитет будет заседать в Брюсселе.