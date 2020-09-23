Европарламент создал спецкомитет по иностранному вмешательству в демократические процессы
Европейский парламент объявил в среду о создании специального комитета по иностранному вмешательству в демократические процессы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Комитет возглавил французский депутат от фракции социалистов и демократов Рафаэль Глюксманн.
"Спецкомитет по иностранному вмешательству состоит из 33 депутатов, в его задачи входит изучение иностранных манипуляций, включая финансирование политических кампаний, которые могут влиять на выборы в странах ЕС, и обсуждать, что ЕС может делать, чтобы бороться с дезинформацией", - говорится в распространенном пресс-службой ЕП документе.
Как и все прочие комитеты ЕП, новый спецкомитет будет заседать в Брюсселе.
RAEX: Структурные реформы в государственном секторе экономики поддержат экономическое развитие Узбекистана
В Ташлакском районе Ферганской области намечена реализация инвестиционных проектов на общую сумму 554,8 млрд. сумов
Лента новостей
В Грузии продолжается ряд разработок в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии
Агентство инноваций Азербайджана повышает качество деятельности инкубационных и инновационных центров
Председатель организации удин поблагодарил Азербайджан за условия, созданные в стране для энтических меньшинств
RAEX: Структурные реформы в государственном секторе экономики поддержат экономическое развитие Узбекистана
Азербайджанский народ никогда не позволит создать на своей территории второе армянское государство — спикер Милли Меджлиса (ФОТО/ВИДЕО)
Спикер Парламента: Заявления Пашиняна сводят на нет усилия международного сообщества по мирному урегулированию конфликта
В Ташлакском районе Ферганской области намечена реализация инвестиционных проектов на общую сумму 554,8 млрд. сумов
«СОКАР Энергоресурс» и Тюменская область заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве
Государственная регистрация рождения и смерти в Азербайджане будет осуществляться в электронном виде
Азербайджан внес весомый вклад в общеевропейскую энергетическую безопасность — болгарский депутат Европарламента
Болгарский евродепутат: Урегулирование нагорного-карабахского конфликта возможно только при ведении предметных переговоров
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами по благоустройству, проведенными в бакинском поселке Балаханы (ФОТО)
Посольство Азербайджана в России делает все возможное для защиты прав задержанных в Дагестане сограждан
На заседании Совета по тарифному и нетарифному регулированию внешней торговли рассмотрены обращения об изменении импортных таможенных пошлин по ряду наименований продукции