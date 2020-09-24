Конверт с порошком нашли у британского посольства в Стокгольме

Подозрительный конверт с порошком обнаружили в четверг у посольства Великобритании в Стокгольме. Об этом сообщила газета Aftonbladet, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сигнал об обнаружении конверта поступил в полицию в 12:00 по местному времени.

У здания находятся полицейские патрули, место находки оцеплено,

"Взрывотехники готовятся обследовать этот предмет", - сказали изданию в пресс-службе полиции.