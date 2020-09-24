В Британии зафиксировали рекордное число новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Число выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 6 634. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг на сайте правительственной информации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации телеканала Sky News, речь идет о самом большом официально подтвержденном приросте случаев за один день с начала вспышки заболевания в стране. По данным сайта правительственной информации, с начала пандемии этот показатель в Соединенном Королевстве превышался лишь 10 апреля, когда было отмечено 7 860 новых случаев инфицирования за сутки. Как признают власти, в действительности в стране ежедневно заражаются около 10 тыс. человек, в то время как, по оценкам специалистов, весной на пике заболевания это число составляло 100 тыс. человек.

При этом, по официальным данным, за минувшие сутки умерли 40 инфицированных.