Власти Франции сообщили о новом рекордном числе случаев заражения коронавирусом за сутки

Более 16 тыс. человек заразились коронавирусом на территории Франции за минувшие сутки, общее количество случаев инфицирования в стране составляет 497 237. Об этом сообщили в четверг в агентстве Sante publique France, подведомственном министерству здравоохранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"16 096 случаев заражения зарегистрированы за последние 24 часа", - отметили в ведомстве. По словам специалистов агентства, "это самый высокий показатель суточного прироста зараженных" после отмены карантина в стране в середине мая. До этого наибольшее число инфицированных за сутки - почти 13,5 тыс. - было зафиксировано 19 сентября.

Согласно статистике Sante publique France, число умерших в результате заражения COVID-19 за последние 24 часа увеличилось на 52. По словам французских медиков, примерно такое количество смертельных случаев было отмечено в предыдущие несколько дней. Всего, по последним данным агентства, с начала пандемии во Франции умерли 31 511 человек. Из них свыше 20 тыс. инфицированных скончались в госпиталях.

За последние семь дней, по информации специалистов, было госпитализировано 4 258 человек, из которых 718 человек проходят лечение в отделениях интенсивной терапии. "Вирус с новой силой начинает распространяться во Франции", - заявили в Sante publique France.