Сотрудники общественного транспорта проводят в Риме 24-часовую забастовку

Забастовка работников общественного транспорта проходит в пятницу в столице Италии. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэрии Рима, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

К акции протеста присоединились почти все профсоюзные объединения сектора. Прервана работа наземного городского транспорта, метро, а также пригородных электричек. Забастовка продлится весь день, за исключением перерыва на часы пик (с 17:00 до 20:00 по местному времени), когда пассажирские перевозки должны быть обеспечены. Также транспорт будет работать в утренние часы. Стачка была объявлена профсоюзами в знак протеста против условий труда.

Также в пятницу в ряде итальянских городов, в том числе в Риме, Милане, Турине, Флоренции и Генуе, пройдет акция протеста преподавателей и учащихся, которые требуют обеспечить безопасные условия в образовательных учреждениях в условиях распространения коронавируса.