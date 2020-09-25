Греция предложила России возобновить ограниченное количество авиарейсов в неделю

Власти Греции и России продолжают обсуждение возобновления авиасообщения между двумя странами на основе ограниченного числа рейсов в неделю. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в посольстве республики в Москве, передает Trend.

"В свете объявления российскими властями о прекращении вывозных рейсов, а также о проведении переговоров с компетентными органами других стран о возобновлении коммерческого авиасообщения на более регулярной основе наше предложение состоит в том, чтобы возобновить (авиасообщение с Россией) на основе ограниченного числа рейсов в неделю в соответствии с протоколами и текущей эпидемиологической ситуацией", - информировали в диппредставительстве.

В посольстве добавили, что переговоры о восстановлении авиасообщения между Грецией и Россией продолжаются.

25 сентября оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России сообщил, что решение о возобновлении авиасообщения с Грецией пока не принято.

Ранее греческие власти продлили разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю с 22 сентября при наличии у въезжающих отрицательного теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице. Предыдущее правительственное решение действовало с 7 сентября до 23:59 часов 21 сентября.