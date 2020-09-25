Европейские авиавласти ожидают, что Boeing 737 возобновит полеты до конца года

Boeing 737 Max может получить разрешение на возобновление полетов от европейского регулятора до конца года. Об этом сообщил в пятницу исполнительный директор Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) Патрик Кай, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Впервые за полтора года могу сказать, что близится конец работы над Boeing 737 Max", - рассказал Кай, которого цитирует агентство Reuters.

По его словам, EASA ожидает, что сможет снять запрет после того, как его отменит Федеральное авиационное управление (ФАУ) США, а это произойдет, вероятно, в ноябре. Но в связи с необходимостью получения национальных эксплуатационных разрешений отдельными авиакомпаниями возобновление полетов в Европе может занять больше времени.

10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы MCAS. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.