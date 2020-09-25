Власти Великобритании подтвердили рост темпов распространения коронавируса

Европа 25 сентября 2020 17:47 (UTC+04:00)
Власти Великобритании подтвердили рост темпов распространения коронавируса

Темпы распространения коронавируса нового типа в Великобритании вновь ускорились. Об этом сообщила в пятницу в еженедельном отчете научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям при британском кабинете министров (Sage, Scientific Advisory Group for Emergencies), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, базовый коэффициент репродукции (R), показывающий скорость распространения вируса, за прошедшую неделю повысился до 1,2-1,5. Это означает, что 10 инфицированных успевают заразить 12-15 человек. Неделю назад коэффициент репродукции составлял 1,1-1,4, до этого 1-1,2, а пять недель назад - 0,8-1.

Параллельно Национальная статистическая службы Соединенного Королевства (ONS) информировала в пятницу, что лишь за неделю число случаев заражения коронавирусом в Англии подскочило на 60%. По оценкам ведомства, ежедневно инфицируются около 9,6 тыс. новых пациентов по сравнению с 6 тыс. неделей ранее. При этом наиболее активно передача инфекции идет среди возрастной группы от 17 до 24 лет, а самые проблемные регионы - северо-запад страны, северо-восток страны, Йоркшир и Лондон.

По оценкам ONS, с 13 по 19 сентября 103,6 тыс. человек заразились в Англии коронавирусом, или по одному инфицированному на 500 человек. В прошлую пятницу это соотношение составляло один инфицированный на 900 человек, а с 30 августа по 5 сентября - один инфицированный на 1,4 тыс. человек.

В понедельник оценка угрозы от коронавируса была повышена в Великобритании с третьего до четвертого, предпоследнего, уровня. Это означает, что инфекция находится в ситуации общей циркуляции, а риск ее передачи высокий или растет по экспоненте.

Вслед за этим премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о введении новых ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса. Будучи рассчитанными на полгода, они в основном коснутся часов работы баров, пабов и ресторанов, правил ношения масок и проведения общественных мероприятий. Жителям страны, которым ранее было рекомендовано возвращаться в офисы, теперь вновь следует по возможности работать из дома. Джонсон также объявил, что с 1 октября в Великобритании, вопреки ранее разработанным планам, не возобновится проведение спортивных соревнований со зрителями на трибунах, а также выставок и конференций.

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