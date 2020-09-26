Власти Украины назвали четыре возможных причины авиакатастрофы в Харьковской области

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины назвало четыре версии того, что могло стать причиной авиакатастрофы военного самолета Ан-26 в Харьковской области. Об этом сообщает в субботу пресс-служба ГБР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Проверяются такие версии следствия: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата, катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами, ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету", - говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран озвучил версию, что, скорее всего, самолет зацепился крылом за землю.