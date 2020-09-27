Франция готова оказать необходимую помощь Украине после крушения Ан-26
Франция соболезнует в связи с гибелью людей в результате крушения военного самолета Ан-26 в Харьковской области и готова оказать всю необходимую помощь.
Об этом сообщила в субботу пресс-служба французского министерства иностранных дел, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы были крайне потрясены сообщением о гибели 26 человек в результате крушения самолета, произошедшего вчера (25 сентября) на Украине. Выражаем наши соболезнования семьям и близким погибших, а также искреннюю солидарность с нашими украинскими партнерами. Франция готова оказать Украине помощь, которую она посчитает необходимой", - говорится в коммюнике.
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