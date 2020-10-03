Британский премьер и глава ЕК согласились с важностью достижения соглашения по Brexit

Европа 3 октября 2020 18:52 (UTC+04:00)
Британский премьер и глава ЕК согласились с важностью достижения соглашения по Brexit

Британский премьер-министр Борис Джонсон и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен согласились с важностью достижения соглашения о будущих отношениях Лондона и Брюсселя и дали указание переговорщикам активно работать над устранением существующих разногласий. Об этом говорится в совместном коммюнике, распространенном канцелярией британского премьера и пресс-службой ЕК по итогам телефонного разговора двух политиков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Они согласились с важностью поиска соглашения, которое, если это возможно, станет прочной основой для стратегических отношений между ЕС и Великобританией в будущем", - отмечается в заявлении для прессы.

"Они согласились с оценкой обоих главных переговорщиков, что за последние недели был достигнут прогресс, но что значительные разногласия сохраняются, особенно - хотя и не только в них - в области рыболовства, единых правил игры (обеспечение условий равной конкуренции для британских и европейских компаний - прим. ТАСС) и управления. Они дали инструкции главным переговорщикам активно работать над тем, чтобы попытаться уменьшить эти разногласия", - говорится в коммюнике.

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