В Британии за сутки зафиксировали рекордные 12,8 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 12 872, что является рекордным показателем для Соединенного Королевства. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в субботу на сайте правительственной информации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Предыдущий рекорд - 7 143 случая заражения - был зарегистрирован 29 сентября. В пятницу число инфицированных увеличилось на 6 968. Весной этого года, в период действия наиболее жестких ограничительных мер, в Великобритании данный показатель достигал примерно 4 тыс. случаев за сутки. Общее число официально зафиксированных случаев заражения в стране по итогам субботы превысило 480 тыс.

Как подчеркнули британские власти, резкое увеличение числа инфицированных в субботу по сравнению с данными за предыдущие дни объясняется тем, что "из-за технических проблем, к настоящему моменту уже решенных, в период с 24 сентября по 1 октября" некоторые случаи заражения не были учтены. За последние 24 часа в Великобритании были выявлены 49 летальных исходов, всего из-за коронавируса в королевстве умерли 42 317 человек.