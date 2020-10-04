Основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада умер от коронавируса

Основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада скончался от коронавируса, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Такаде был 81 год, он умер в Американском госпитале в Париже.

Известный своими яркими графическими и цветочными принтами, Такады был первым японским дизайнером, получившим признание французских модных критиков.

Он родился близ Осаки, переехал во Францию в 1960-х и провел там всю карьеру. В 1970-х основал всемирно известный бренд Kenzo. В 1993 году Такада продал свой бренд одежды конгломерату LVMH, а еще спустя шесть лет ушел на пенсию.

Как отметил представитель Такады, японский мастер создал почти 8 тыс. модных образцов и никогда не переставал воспевать моду и искусство жить.