Во время визита Зеленского Британия выделит Украине помощь в $6,5 млн

Великобритания выделит Украине гуманитарную помощь в размере 5 млн фунтов ($6,5 млн) для поддержки регионов на востоке страны, пострадавших от вооруженного конфликта и пандемии. Как говорится в распространенном заявлении МИД Соединенного Королевства, об этом будет объявлено во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Лондон, запланированного на 7-8 октября, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В сообщении отмечается, что в рамках визита стороны подпишут двустороннее соглашение о свободной торговле и стратегическом партнерстве.

"Стабильность Украины жизненно важна для европейской безопасности. Предоставление гуманитарной помощи в размере 5 млн фунтов и подписание соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве - ясное свидетельство приверженности Великобритании процветанию и безопасности Украины", - заявил в этой связи глава британского МИД Доминик Рааб.

Как ранее сообщила пресс-служба офиса украинского лидера, в Лондоне Зеленский также должен встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Хойлом и британскими инвесторами.