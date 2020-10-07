Мэр Рима ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у главы ее кабинета

Мэр Рима Вирджиния Раджи ушла на самоизоляцию из-за того, что у главы ее кабинета был обнаружен коронавирус нового типа. Об этом пишет газета Il Foglio, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает издание, градоначальник сдала тест на COVID-19 и ушла на самоизоляцию до получения результата анализа.

По словам представителя муниципалитета, Раджи продолжит выполнять свои обязанности.