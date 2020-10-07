Известный алжирский востоковед: Макрон - последний, кто может говорить о правах человека

БАКУ /Trend/ - Президент Франции Эммануэль Макрон - последний, кто может говорить о правах человека.

Об этом сказал Trend в среду известный алжирский историк-востоковед, академик Мухаммед Амин Бельгиз.

Бельгиз отметил, что история Франции кишит фактами массового уничтожения алжирцев.

По его словам, Макрон не вправе обвинять ни правительство Турции, ни ее союзников в том, что они якобы совершают этническую чистку на Ближнем Востоке.

«Франция виновна в гибели около 10 миллионов граждан в Конго. Если Франция говорит о так называемом "геноциде" 1915 года, никаких юридических доказательств которого нет, то она должна знать, что министром иностранных дел тогдашней Османской империи был как раз армянин. Обвинять Турцию в каком-либо так называемом «геноциде» неверно», - сказал Бельгиз.

Помимо этого, он отметил, что сопредседатель Минской группы ОБСЕ Франция не вправе выступать в качестве посредника в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, так как утратила нейтралитет в этом вопросе.

«Франция применяет двойные стандарты и поддерживает Армению в нагорно-карабахском конфликте. В то время как Турция, не скрывая этого, морально и политически поддерживает своего союзника - Азербайджан», - добавил Бельгиз.

Он подчеркнул, что Азербайджан имеет полное право защищать свою территорию, так как именно Азербайджан подвергся агрессии и нападению.

(Автор: Джейла Алиева)

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