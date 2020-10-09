Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки достигло почти 4,5 тыс.

Число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки составило 4 458, что почти на тысячу больше, чем днем ранее. Такие данные опубликовало в среду министерство здравоохранения республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Данный суточный прирост новых случаев самый большой с начала апреля. Такое число инфицированных было выявлено в результате проведения рекордного числа тестов - более 128 тыс. В апреле число тестов было гораздо ниже. За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 22 человека. Общее число заразившихся достигло 338 398, из них вылечились 236 363 человека, умерли 36 083 пациента.

В Италии, как и в других европейских странах, начался значительный рост числа заражений. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации правительство страны постановило повсеместное обязательное ношение масок на всей национальной территории, в том числе на открытом воздухе. Исключения допустимы только при нахождении в одиночестве или с наиболее близкими, для детей в возрасте до 6 лет, людей, которым маски противопоказаны из-за хронических патологий, а также при занятии спортом на открытом воздухе. За нарушение масочного режима предусмотрен штраф от €400 до €1 000.