Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов

Во Франции в департаменте Эндр и Луара пять человек погибли при столкновении пассажирского самолета Diamond DA40 и сверхлегкого воздушного судна, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Отмечается, что в легком судне находились два человека, в туристическом — трое. Причины столкновения пока не известны.

На месте работают 40 пожарных и 20 жандармов.