В Литве пройдут парламентские выборы

Граждане Литовской Республики избирают в воскресенье депутатов Сейма (однопалатного парламента), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голосование начнется в 07:00 по местному времени (08:00 GMT+4), когда в стране откроются около 2 тыс. избирательных участков.

На 25 октября назначен второй тур выборов, который пройдет на тех участках, где ни один из претендентов не наберет 50% плюс один голос. Во второй тур там пройдут два лидера по числу полученных голосов.

Явного фаворита нет

Парламентские выборы в истории государства проводятся в тринадцатый раз, в восьмой после провозглашения независимости в марте 1990 года. Своих кандидатов в парламент выдвинули 17 политических партий. На предыдущих выборах было двенадцать.

Фаворитами, по мнению экспертов, являются правящая партия "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" (СКЗЛ) и оппонирующая ей крупнейшая оппозиционная консервативная "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы". СКЗЛ пришла к власти в 2016 году, когда была политическим дебютантом, но сумела закрепиться. Особенно ее позиции усилились благодаря эффективным мерам по борьбе с пандемией коронавируса. Согласно данным сентябрьского опроса общественного мнения, за СКЗЛ отдать голоса были намерены 21,2% респондентов. На второй позиции оказались оппозиционные консерваторы, получившие 16,3% поддержки.

Тройку фаворитов замыкает Социал-демократическая партия Литвы. За нее свои голоса отдали бы 12,8% респондентов. Социал-демократы ранее традиционно были главными оппонентами консерваторов и по принципу маятника сменяли друг друга у власти. Но они значительно ослабили свои позиции происшедшим в партии в 2018 году расколом. Молодое крыло выступило против старшего поколения, и теперь в Литве две социал-демократические партии. Неискушенный избиратель может вообще не разобраться, за кого голосовать.

Согласно данным того же опроса, несмотря на относительную немногочисленность своего электората, в парламент проходит партия национальных меньшинств "Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей". За нее намерены проголосовать 5,3% респондентов.

Всего в Сейм, если опрос подтвердится, пройдут семь партий. Для того чтобы провести в парламент своих представителей, партия должна преодолеть пятипроцентный барьер.

Кандидатов стало больше

Сейм состоит из 141 депутата, которые избираются на четыре года всеобщим тайным голосованием по смешанной системе: 71 депутат - в одномандатных округах по мажоритарной системе, 70 - по партийным спискам. Парламентарием может стать постоянно проживающий в Литве гражданин в возрасте 25 лет и старше.

В борьбе за депутатское кресло участвуют 1 754 кандидата, что на 338 больше, чем в 2016 году. Среднестатистический портрет баллотирующегося в Сейм выглядит так: мужчина (их среди кандидатов 66,7%) по имени Витаутас 50 лет с высшим образованием, имеющий имущество на €147 тыс.

Вообще каждым шестым депутатом Сейма Литвы может стать миллионер. Такое положение в законодательном собрании сложится, если будут избраны все кандидаты в депутаты, состояние которых превышает €1 млн. Их, согласно представленным декларациям, 22 человека. На прошлых выборах в 2016 году среди зарегистрированных тогда 1 416 кандидатов было 15 миллионеров.

Однако среди претендентов на мандат парламентария нашлись и такие лица (93 человека), которые заявили, что им декларировать нечего, то есть у них нет никакой недвижимости, финансовых сбережений, ценных бумаг, дорогих ювелирных изделий и ценных произведений искусства.

Имущественного ценза для желающих баллотироваться в парламент законы Литвы не предусматривают. Зато они накладывают ограничения по возрасту, но только на нижний рубеж. Кандидату в депутаты должно быть не менее 25 лет. Самому пожилому из кандидатов - 86 лет. Еще одно условие: кандидат должен постоянно проживать в Литве.

Прогноз по явке

По оценке социологических центров, явка составит более 40%, но вряд ли превысит 50%. На парламентских выборах в 2016 году она составила 50,56%, в 2012 году - 52,9%.

На этот раз на активности может негативно сказаться пандемия коронавируса. Люди опасаются заразиться, хотя президент Литвы Гитанас Науседа призвал голосовать, не боясь коронавируса. Как утверждал глава государства, сделано все, чтобы обезопасить процедуру волеизъявления. "На избирательных участках созданы все необходимые условия для безопасного голосования", - подчеркнул он.

Главизбирком еще в августе утвердил порядок проведения выборов в условиях пандемии. Члены избирательных комиссий, наблюдатели и голосующие должны находиться на участках в медицинских масках, соблюдать социальную дистанцию как минимум в метр. Избирком рекомендовал, чтобы люди попадали на участки через один вход, а покидали их через другой. Для заполнения бюллетеней комиссия советовала принести собственную ручку.

Выборы будут считаться состоявшимися при явке не менее 25%. Правом голоса обладают 2,450 млн человек. В Литве, в отличие от Латвии и Эстонии, где существует институт безгражданства, парламент избирают все совершеннолетние жители республики.