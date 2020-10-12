В Словакии ужесточили меры против коронавируса

Словацкие власти значительно ужесточили социальные ограничения в республике из-за ускорения темпов распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщило в воскресенье вечером Словацкое радио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

С понедельника средние школы страны переведены на дистанционный режим обучения, а с четверга, 15 октября, в Словакии запрещается проведение любых общественных мероприятий. Исключение сделано для профессиональных спортивных соревнований, которые будут проходить без болельщиков и при обязательном условии, что все их участники имеют справки об отрицательных результатах тестов на коронавирус.

Количество участников крестин, похорон и свадеб, согласно распоряжению властей, должно определяться в помещениях из расчета один человек на 15 кв. метров. Под открытым небом задействованные в обрядах должны соблюдать социальную дистанцию в два метра друг от друга. Иные собрания с участием свыше шести граждан запрещаются.

В Словакии вводится обязанность носить медицинские маски не только в помещениях, но и под открытым небом. Вне черты населенных пунктов их будет возможно снимать, если человек находится сам или с членами семьи, с которыми совместно проживает.

Рестораны, кафе и другие точки общественного питания смогут обслуживать посетителей только вне помещений, то есть допускается работа летних веранд, террас и других площадок под открытым небом. В случае отсутствия такой возможности предусмотрена продажа еды и напитков навынос. Магазины с 09:00 до 11:00 по центральноевропейскому времени (10:00-12:00 мск) будут обслуживать только покупателей старше 65 лет. В Словакии закрываются фитнес-центры, сауны, бассейны, пляжи и аквапарки.

Ситуация с коронавирусом

Общее число заразившихся с начала эпидемии в Словакии, население которой составляет около 5,5 млн граждан, достигло 19 851, включая 5 631 выздоровевшего. От осложнений, вызванных коронавирусом, умер 61 житель республики.

В стране 1 октября был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который должен помочь властям справиться с растущими темпами распространения коронавирусной инфекции. Он продлится 45 дней. Нарушителям действующих ограничений грозят штрафы до €20 тыс. Режим ЧС уже действовал в стране с 16 марта по 14 июня.