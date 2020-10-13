Лидера словацкой ультраправой партии приговорили к 4,4 года за распространение ненависти

Глава ультраправой партии "Котлеба - Народная партия "Наша Словакия", депутат Национального совета (парламента) Словакии Мариан Котлеба приговорен к 4,4 года заключения за распространение расовой ненависти и неонацистской символики. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Словацкое радио.

Суд первой инстанции признал Котлебу виновным в том, что в 2017 году он, будучи главной краевого самоуправления Банско-Бисрицкого края (Центральная Словакия), на церемонии в одной из средних школ региона распространял неонацистскую символику. Вынесенный парламентарию приговор, согласно словацкому законодательству, вступит в силу, если его подтвердит Верховный суд республики.

Котлеба, согласно его адвокатам, уверен, что Верховный суд отменит приговор суда первой инстанции. Он считает процесс над ним искусственно сконструированным властями с целью устранить его и возглавляемую им партию с политической сцены республики. Если же вердикт будет утвержден, то лидеру ультраправых придется сдать мандат депутата и отправиться за решетку.

"Котлеба - Народная партия "Наша Словакия" представлена в парламенте страны с 2016 года. На состоявшихся в начале текущего года парламентских выборах она заручилась поддержкой 7,97% избирателей и располагает в высшем законодательном органе 17 из 150 кресел. Верховный суд Словакии полтора года назад отказался удовлетворить обращение генерального прокурора республики распустить этот политический субъект и признать его экстремистским.