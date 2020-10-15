Меркель заявила, что экономика Германии не выдержит нового локдауна

Европа 15 октября 2020 02:19 (UTC+04:00)
Меркель заявила, что экономика Германии не выдержит нового локдауна

Германия не может себе позволить с экономической точки зрения нового локдауна, как это было весной во время первой волны коронавируса; необходимо срочно взять под контроль ситуацию с пандемией. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам встречи с премьер-министрами федеральных земель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы приняли бюджет, который предусматривает только в этом году новую задолженность в размере более €250 млрд. Поэтому мы, в том числе экономически, не можем себе позволить второй волны, какую мы имели весной, с такими последствиями", - сказала Меркель. Так что, по ее словам, "речь идет не только о системе здравоохранения".

Канцлер подчеркнула, что страна находится "в критической стадии" борьбы с пандемией и поведение людей в ближайшие недели будет иметь решающее значение. Меркель отметила, что ее беспокоит "экспоненциальный рост" числа новых случаев заражения.

Глава правительства ФРГ признала, что результаты встречи не в полной мере удовлетворяют. В частности, канцлер и главы регионов не смогли достигнуть единодушия по вопросу введения единого запрета на размещение граждан из так называемых зон риска - районов, где в течение недели число инфицированных превышает 50 на 100 тыс. жителей. "Его в действительности непросто реализовать", - сказала Меркель. Эта тема будет обсуждаться после осенних каникул, которые начались на текущей неделе в нескольких землях.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В Германии, по оценке берлинского института вирусологии имени Роберта Коха, по состоянию на утро среды заразились 334 585 человек, суточный прирост составил 5 132 случая. Это максимум примерно за последние шесть месяцев. От последствий инфицирования умерли 9 677 жителей ФРГ.

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