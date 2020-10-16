Во Франции сообщили, что введение комендантского часа в стране обойдется в €1 млрд

Меры по финансовой помощи населению и поддержке экономики обойдутся казне Франции в €1 млрд в связи с введением с 17 октября комендантского часа в крупнейших городах страны, охваченных эпидемией коронавируса. Об этом сообщил в пятницу министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр, выступая в эфире телеканала BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Государству меры по поддержке различных секторов экономики и культуры во время нынешних четырех недель действия комендантского часа обойдутся в €1 млрд. Однако не следует забывать, что если мы прибегнем к введению настоящего карантина в тех зонах, где сейчас особо активно распространяется коронавирус, то это обойдется казне в €5 млрд. А в случае введения полного карантина по всей стране стоимость таких мер составит для нас от €15 млрд до €20 млрд в месяц", - сказал министр.

"Поэтому я сторонник того, чтобы мы приняли быстрые и четкие меры не только в санитарном плане, но и в финансовом, по мощной поддержке различных секторов. Это гораздо лучше, чем вводить во всей стране карантин", - заявил Ле Мэр. "Нам абсолютно необходимо избежать введения всеобщего карантина по [вызываемому коронавирусом заболеванию] COVID-19. Это будет невыносимо психологически, социально и с точки зрения государственных расходов", - подчеркнул он.

Министр в ходе интервью напомнил о стремлении французских властей поддерживать финансово и морально медицинский персонал. "Нация тем самым выражает им свою признательность, в том числе и в финансовом плане, за их самоотверженный труд", - сказал он. "Я приложу все усилия к тому, чтобы обещанные средства как можно быстрее были выплачены медикам", - заверил он. Ле Мэр также упомянул о мерах по финансовой помощи молодежи в условиях ужесточения мер по борьбе с коронавирусом.

Он сообщил, что целый ряд мер по финансовой поддержке людей и предприятий будут уточнены в субботу премьер-министром Жаном Кастексом в ходе его выступления. В связи с усилением эпидемии комендантский час в Париже, прилегающих к нему департаментах, а также в восьми крупных городах страны вводится с 00.00 часов 17 октября на четыре недели. Он будет действовать с 21 часа вечера до 6 часов утра. Срок этих ограничительных мер, как сообщил президент страны Эмманюэль Макрон, может быть продлен парламентом с четырех до шести недель.