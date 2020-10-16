ЕС не будет менять подход к переговорам с Лондоном по Brexit - Глава Евросовета

Евросоюз не будет менять свой подход к переговорам с Великобританией о новых отношениях после выхода Соединенного Королевства из состава сообщества. Об этом сообщил в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, комментируя заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона о том, что переговоры продолжатся лишь в случае "фундаментального изменения подхода" сообщества, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас вчера была возможность согласовать заключения. Это сигнал от 27 стран ЕС. Мы едины и полны решимости работать над достижением сделки, но не любой ценой", - сказал он.