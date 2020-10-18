В Чехии поставлен суточный рекорд по числу заражений COVID-19

В Чехии за последние сутки выявили рекордно высокое число зараженных коронавирусом с начала пандемии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Associated Press.

По последним данным Минздрава, число подтвержденных случаев COVID-19 превысило 11,1 тыс. Это на 1,4 тыс. случаев больше, чем днем ранее.

В Чехии третий день подряд устанавливают рекорд по выявленному числу заразившихся за сутки. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали свыше 160,1 тыс. зараженных, среди них скончались более 1,2 тыс. человек.

Минздрав полагает, что высокие цифры заражений сохранятся еще пару недель, а затем снизятся благодаря жестким ограничительным мерам.

Если меры не подействуют, то к концу месяца в Чехии число зараженных может достичь четверти миллиона, считают эксперты.