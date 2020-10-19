В Норвегии обнаружили новую для страны разновидность коронавируса

Ранее не встречавшаяся в Норвегии мутация коронавируса была обнаружена в норвежском Тронхейме. Об этом сообщила в понедельник местная газета Verdens Gang, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В течение выходных 16-18 октября новый вид вируса выявили у восьми жителей города. Взятые у них пробы были в пятницу отправлены на исследование в норвежский институт здравоохранения.

"По предварительным оценкам, это новый вариант вируса, который в Норвегии раньше не встречался", - сказала главный врач коммуны Тронхейм Туве Рёсстад. Пока не известно, является ли эта мутация более заразной, чем более распространенная в стране разновидность коронавируса.

Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Норвегии за сутки увеличилось на 88 и составило в понедельник 16 456. Уже более двух месяцев суточный прирост числа новых случаев заражения составляет несколько десятков, а в последнее время - до сотни и более, что гораздо выше показателей начала июля. За время эпидемии в стране от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 278 человек. Общее число протестированных составило свыше 1,2 млн человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Норвегии выявили в конце февраля. Правительство ввело запрет на въезд иностранцев, у которых нет вида на жительство. Также был введен контроль на границах внутри Шенгенской зоны.

С 15 июня Норвегия открыла границы для стран Северной Европы, кроме Швеции, а с 15 июля сняла ограничения еще примерно для 20 государств. Однако 12 августа власти вновь выступили с рекомендацией избегать поездок за границу без острой необходимости.