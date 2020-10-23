Власти Франции вводят комендантский час еще в 38 департаментах в связи с увеличением распространения коронавируса. Об этом на пресс-конференции в четверг заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эпидемиологическая ситуация в стране продолжает ухудшаться, - отметил он. - Мы вводим комендантский час еще в 38 департаментах, а также в одной заморской территории - Французской Полинезии". По его словам, как и в Париже, ограничения на перемещения по улицам будут действовать с 21:00 до 6:00. Меры вводятся в пятницу в полночь.

Таким образом, он указал, что комендантский час будет действовать в регионах, где проживают 46 млн человек из 67-миллионного населения Франции. Всего на территории Франции насчитывается 96 департаментов, еще пять за рубежом. Премьер также предупредил, что "предстоящие недели будут тяжелыми". "Количество жертв будет расти, наша система здравоохранения столкнется со сложными испытаниями", - подчеркнул Кастекс.

Вместе с тем он отметил тот факт, что "население страны с пониманием относится к мерам правительства". "В городах, в которых уже действует комендантский час, было проведено 32 034 операций по проверке, нарушителям выписаны штрафы", - пояснил глава правительства.

Участвующий в пресс-конференции медицинский эксперт Этьен Гайя в свою очередь обратил внимание, что "вирус прогрессирует во всех возрастных группах". "Так 50% пациентов отделений интенсивной терапии - это люди моложе 60 лет, в том числе 20% моложе 40 лет", - пояснил он.