В Берлине вступают в силу ужесточенные меры против распространения коронавируса

Ужесточенные правила ношения защитных масок с субботы вступили в силу в Берлине, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Впервые с начала пандемии жители столицы должны будут носить средства защиты не только внутри помещений, но и на открытом воздухе - на рынках и на десяти оживленных улицах. Кроме того, надевать маски нужно будет везде, где невозможно соблюдать дистанцию в полтора метра.

Ужесточаются и ограничения социальных контактов. До сегодняшнего дня на открытом воздухе могли собираться максимум 50 человек, а на частных мероприятиях внутри помещений - 25. Теперь лимит сокращается до 25 и 10 соответственно.

Контролировать соблюдение новых правил в выходные будут 1 тыс. полицейских.

Именно Берлин в последние недели стал одним из очагов распространения коронавируса. В некоторых городских округах на 100 тыс. жителей фиксируется более 200 заражений в неделю - это в четыре раза больше условно допустимого показателя, обозначенного властями ФРГ.

Ношение масок - одна из главных мер по сдерживанию коронавируса. До сих пор надевать их было необходимо в магазинах, общественном транспорте, музеях и библиотеках, школах.

Власти Германии постепенно ужесточают меры, но пока не хотят вводить локдаун, как было в марте и апреле, то есть закрывать кафе, бары, рестораны, общественные учреждения. На такие радикальные меры пошли в баварском округе Берхтесгаденер-Ланд, где проживают около 105 тыс. человек. Правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер просит горожан соблюдать действующие ограничения, чтобы не повторился весенний сценарий. "Если нам не удастся замедлить распространение инфекции, нужно будет вводить дополнительные ограничения", - сказал он.

Ограничения в ФРГ

Масочный режим действует по всей стране. На улицах средства защиты теперь нужно носить не только берлинцам, но и жителям ряда других городов, к примеру Мюнхена и Кельна. Нарушение влечет за собой штраф. Каждая федеральная земля устанавливает собственные правила. В Берлине штраф составляет от €50 до €500, в Баварии - €150, в Тюрингии - €60.

Также в ФРГ штрафуют тех, кто при посещении общественных мест умышленно оставляет неверные контактные данные. Физические лица заплатят от €50, юридические, если не отследят нарушение, - от €1 000. Кроме того, до конца года в ФРГ отменены все массовые мероприятия.

Высокие темпы прироста инфицированных в ФРГ фиксировались в конце марта и начале апреля - более 6 тыс. заразившихся за сутки. Затем статистика начала сокращаться, и уже в мае введенные ограничения начали отменять. С июля число инфицированных опять начало постепенно расти.

Сейчас ежедневный прирост регулярно обновляет антирекорды - в пятницу сообщили более чем о 11 тыс. инфицированных. В стране с начала пандемии заразились 403 290 человек. От последствий вызываемого коронавирусом заболевания умерли 9 954 жителя ФРГ.

Одними из основных причин увеличения статистики являются нелегальные вечеринки, несоблюдение правил дистанцирования в барах и во время частных мероприятий. Рост объясняется также тем, что в Германии сейчас делают существенно больше тестов - около 1 млн в неделю.