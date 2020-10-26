Минобороны Британии объявило об успешном завершении операции на борту Nave Andromeda

Министерство обороны Великобритании объявило об успешном завершении спецоперации на борту нефтяного танкера Nave Andromeda, находящегося у берегов Англии. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в министерстве подтвердили сообщения СМИ о задержании семи человек, угрожавших экипажу судна.

"В ответ на запрос полиции главы Минобороны и МВД отдали распоряжение специалистам вооруженных сил подняться на борт судна в Ла-Манше, чтобы обеспечить безопасность его экипажа и самого судна, которое предположительно подверглось захвату, - говорится в сообщении, распространенном британским оборонным ведомством. - Вооруженные силы получили контроль над судном и задержали семь человек. Теперь будет продолжено полицейское расследование. Предварительные данные подтверждают, что члены экипажа находятся в безопасности и не пострадали".

Как ранее сообщил редактор отраслевого еженедельника Lloyd's List Ричард Мид, в воскресенье утром команда судна обнаружила на борту танкера семь человек, прятавшихся в одном из помещений. При попытке запереть их в каюте возник конфликт, экипаж поднял тревогу.

В 10:04 (14:04 GMT+4) 25 октября полиция получила информацию о возможной угрозе безопасности экипажа Nave Andromeda, говорится в ранее распространенном полицией графства Хэмпшир заявлении. Сообщалось, что на борту находятся несколько прятавшихся на судне людей, угрожавших экипажу словесно. Сообщений о пострадавших не поступало.

Вскоре после инцидента судно встало на якорь в проливе Ла-Манш в британских территориальных водах, примерно в шести морских милях от берегов острова Уайт. В целях безопасности другим морским и воздушным судам было запрещено подходить к танкеру на расстояние менее пяти морских миль.

Танкер Nave Andromeda под флагом Либерии 6 октября вышел из нигерийского города Лагос в Саутгемптон (Англия), куда должен был прибыть 25 октября. Владельцем судна является греческая компания Navios, его валовая вместимость превышает 42 тыс. тонн. По информации Sky News, танкер полностью загружен сырой нефтью.