Глава Евросовета считает важной задачей подготовку ЕС к использованию вакцин

Европейскому союзу необходимо будет принять меры для того, чтобы в полной мере подготовиться к проведению кампаний по вакцинации против коронавируса нового типа. Такое мнение выразил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью, опубликованном во вторник в газете Le Figaro, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Крайне важно опережать события, потому что при выполнении задачи по снабжению вакциной стран ЕС нельзя опираться просто на добрую волю. Нам необходимо тщательно разработать стратегию, чтобы быть уверенными в том, что все государства - члены ЕС получат доступ к вакцине. И что вакцинацию ряда групп населения возможно будет провести в приоритетном порядке", - заявил Шарль Мишель. Он пояснил, что речь идет о самих работниках системы здравоохранения, а также о людях со слабым здоровьем.

Глава Евросовета отметил, что в рамках подготовки к кампании по вакцинации "необходимо будет решить проблемы с логистикой". Это связано с тем, что ряд фармакологических корпораций работают над вакцинами, применение которых предполагает один этап, тогда как у других вакцинация предусмотрена в два этапа. "Также некоторые вакцины предназначены для хранения в обычных бытовых холодильниках, тогда как другие - в специальных холодильных агрегатах при температуре в минус 80 градусов", - сообщил он. "Если мы вовремя ко всему этому не подготовимся, мы будем выглядеть просто нелепо", - предупредил Шарль Мишель.

Экстренный саммит глав государств и правительств Евросоюза в формате видеоконференции назначен на 29 октября. На нем будут обсуждаться меры по борьбе с пандемией. Как признал в интервью Le Figaro Шарль Мишель, он подходит к проведению саммита "с прагматичной и реалистичной" позиции. "Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что главы государств и правительств должны учитывать их собственные методы противодействия коронавирусу, учитывать мнения их научных советов и экспертов. Именно поэтому подчас бывает весьма трудно добиться общего согласия", - добавил глава Евросовета.

При этом, давая общую оценку сложившейся в Европе ситуации с заболеванием, он вынужден был констатировать, что она "тяжелая". "Перед Европой стоит задача избежать трагедии", - отметил глава Евросовета.