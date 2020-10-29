Лидеры 27 стран ЕС обсудят меры по борьбе с COVID-19 в связи с ухудшением ситуации в союзе

Главы государств и правительств Евросоюза проведут в четверг экстренный онлайн-саммит, чтобы обсудить меры по борьбе с пандемией коронавируса, темпы распространения которого в странах сообщества изо дня в день бьют новые рекорды. В центре внимания лидеров будут такие вопросы, как экспресс-тестирование, отслеживание заражений, а также вакцинация, сообщил накануне журналистам в Брюсселе представитель Совета ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Председатель [Евросовета Шарль] Мишель хотел бы, чтобы лидеры поделились и обменялись опытом. Особое внимание будет уделяться тестированию и отслеживанию, а также вакцинам", - отметили в Совете.

В частности, лидеры ЕС намерены оценить, "как коллективно продвигаться по вопросу экспресс-тестирования". "Это потребует, в частности, изучения общего подхода к их внедрению и использованию, потенциального рассмотрения общих пороговых значений производительности и улучшения мониторинга и контроля после внедрения тестов", - пояснил представитель ЕС.

По словам дипломата, лидеры также поднимут вопрос "о работе над взаимным признанием тестов". "В частности, в отношении получения быстрых результатов тестов и в контексте поездок внутри Евросоюза", - добавил он.

Кроме того, лидеры обсудят "общий подход к вакцинам". "Это включает в себя потенциальную работу над критериями распределения вакцин между государствами-членами, общий список приоритетных групп для получения вакцин и предотвращения проблемных моментов в логистике", - отметили в Совете ЕС.

Наконец, главы государств и правительств рассмотрят "варианты оказания взаимной помощи между странами-членами Евросоюза".