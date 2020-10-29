Национальное собрание Франции поддержало введение карантина по коронавирусу

Большинство депутатов нижней палаты парламента Франции, Национального собрания, поддержало в четверг объявленный накануне президентом Эмманюэлем Макроном план введения режима карантина в связи с усилением распространения коронавируса. Работу парламента транслирует его телеканал LCP, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В поддержку мер по самоизоляции выступили 399 депутатов при всего 27 "против". Премьер-министр Жан Кастекс поблагодарил депутатов за "четкую поддержку, соответствующую той трудной ситуации, в которой находится в настоящее время страна".

Голосование проводилось по инициативе правительства в целях консультации с представленными в Нацсобрании партиями. Вслед за нижней палатой дебаты и голосование пройдут в четверг в Сенате. После этого премьер-министр Франции Жан Кастекс на пресс-конференции даст ряд уточнений в связи с началом действия с 30 октября режима карантина.