Новые карантинные меры вступают в силу в Германии

Новые карантинные меры, чуть менее жесткие, чем весной, вступают с понедельника в силу в Германии в связи с ростом числа заражений коронавирусом в стране. Договоренность о них была достигнута между правительством ФРГ и главами федеральных земель 28 ноября, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Меры вводятся как минимум на месяц - до конца ноября, но могут быть продлены или ужесточены в зависимости от ситуации с пандемией. Они предусматривают закрытие ресторанов, баров и других гастрономических заведений. Им будет разрешено продавать блюда и напитки навынос. Прекращают работу фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. Все матчи футбольной Бундеслиги будут проходить в ноябре без зрителей.

Новые ограничения, в отличие от карантина, который был весной во время первой волны пандемии, не предполагают закрытия детских садов и школ, а также парикмахерских и магазинов при условии соблюдения правил гигиены и социальной дистанции. В общественных местах будет разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств. Ночевать в отелях отныне разрешено только в вызванных острой необходимостью случаях и не в туристических целях. До понедельника власти большинства регионов предписали туристам покинуть гостиницы и вернуться домой.

Карантин начинает действовать не сразу, а лишь через несколько дней после принятия решения о нем. Власти ФРГ тем самым дали представителям бизнеса время подготовиться к новым ограничениям. Магазины за это время должны были разработать концепцию запуска посетителей внутрь и организовать продажи с доставкой на дом. Во время первого карантина были нередки случаи, когда дорогие рестораны в экстренном порядке закупали печи и начинали развозить пиццу, чтобы компенсировать потери.

Согласно расчетам берлинского Института экономических исследований, новые меры обойдутся германской экономике примерно в 19,3 млрд евро.