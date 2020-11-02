Британия повторно приостанавливает работу кинотеатров из-за COVID-19

Британские власти приняли решение о закрытии кинотеатров на фоне продолжающейся пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Данное решение было принято из-за растущих темпов выявления новых случаев заражения COVID-19, которые обгоняют прогнозы экспертов. Специалисты предполагали, что число умерших с коронавирусом за зиму поднимется до 85 000 человек.

Так, британские кинотеатры останутся закрытыми до начала декабря.

Кроме кинотеатров правительством были наложены ограничения на работу заведений, которые не занимаются продажей товаров и услуг первой необходимости.

За последнее время число новых случаев COVID-19 достигает свыше 20 тыс. человек ежедневно. При этом скончались за время пандемии всего 46 717 пациентов.