Финская Neste приобретает НПЗ в Нидерландах

Neste, ведущий мировой производитель возобновляемого дизельного топлива и экологически чистого авиационного топлива, приобретает за 258 миллионов евро нефтезавод Bunge Loders Croklaan, расположенный в Роттердаме. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает во вторник финская компания.

"Приобретение НПЗ поддерживает нашу глобальную стратегию роста в области возобновляемых источников энергии. Это позволяет нам ускорить наращивание мощностей по предварительной обработке возобновляемого сырья. Мы стремимся увеличить долю возобновляемых источников энергии до 100% (в нашем производстве) к 2025 году", — сказал президент и генеральный директор Neste Питер Ванакер.

Уточняется, что приобретаемый завод расположен рядом с уже принадлежащим Neste с 2011 года другим НПЗ, они соединены трубопроводом.

Сделка требует одобрения регулирующих органов. Ожидается, что полная консолидация производства случится к концу 2024 года.

Компания производит биодизель из возобновляемого сырья на заводах в Финляндии, Сингапуре и Нидерландах. НПЗ Neste в Роттердаме вместе с НПЗ в Сингапуре — крупнейшие в мире и наиболее современные заводы по переработке возобновляемых источников топлива. В 2019 году Neste открыла офис в Амстердаме, который служит глобальным центром для растущего бизнеса возобновляемой энергии для авиации.

Neste — производитель биотоплива и биопластиков, занимается нефтепереработкой и розничной торговля нефтепродуктами через собственную сеть АЗС в странах Балтии и Финляндии. В 2019 году выручка Neste составила 15,8 миллиарда евро, при этом 82% сопоставимой операционной прибыли компании пришлось на продукты из возобновляемых источников энергии. Крупнейший собственник компании (46,49%) — правительство Финляндии. Акции торгуются на бирже Nasdaq в Хельсинки.