Вокзал в Утрехте эвакуировали из-за "подозрительной ситуации"

Все люди были эвакуированы с центрального вокзала голландского города Утрехт из-за подозрительной ситуации. Об этом сообщила в Twitter полиция Нидерландов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Движение поездов приостановлено, - говорится в сообщении. - В одном из поездов полиция разыскивает человека".

В свою очередь, Нидерландская телерадиовещательная корпорация информировала, что полиция "ищет человека, который сказал что-то подозрительное". По данным очевидцев, правоохранительными органами задержаны два человека. Вокзал закрыт как минимум до 21:00 по местному времени (23:00 мск), входы на станцию охраняют вооруженные сотрудники полиции.