В Италии вводят комендантский час и ограничения на передвижения

Запрет на выход из дома после 22:00 без уважительной причины начнет действовать на всей территории Италии с четверга. Как сообщает в среду газета La Stampa, минувшей ночью премьер-министр республики Джузеппе Конте подписал соответствующий декрет, в котором содержится ряд дополнительных ограничительных мер, вводимых в связи с ростом числа заражений коронавирусом нового типа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, в стране будут закрывать торговые центры по выходным и праздничным дням, перестают работать музеи и выставки. На дистанционное обучение полностью переводятся старшие классы школы, а также лицеи, наполняемость транспорта возможна не более чем на 50%. Вводится обязательное ношение масок в младших классах школы даже во время уроков. Ранее маска была необходима школьникам только во время перемен.