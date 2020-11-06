Глава МИД Великобритании ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб ушел на самоизоляцию после того как выяснилось, что он контактировал с человеком, у которого выявили коронавирусную инфекцию. Об этом заявил в четверг представитель Форин оффиса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министр иностранных дел был сегодня проинформирован, что анализ человека, с которым он недавно был в близком контакте, дал положительный результат на коронавирус. Министр иностранных дел предпринял немедленные действия, чтобы самоизолироваться на требуемый период", - приводит заявление представителя ведомства агентство PA. Он добавил, что Рааб будет работать из дома. По существующим в Соединенном Королевстве нормам, речь идет о 14 днях самоизоляции.

С момента начала пандемии инфекция была выявлена у ряда членов британского правительства и королевской семьи. В начале апреля в лондонскую больницу с коронавирусом был госпитализирован премьер-министр Борис Джонсон. В больнице он провел неделю, в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии. К исполнению своих обязанностей Джонсон приступил 27 апреля, а все это время его замещал Рааб.

В общей сложности число выявленных случаев инфицирования в Великобритании превысило миллион, более 47,7 тыс. умерли. Суточный прирост случаев инфицирования по состоянию на 4 ноября превысил 25 тыс., а количество летальных исходов приблизилось к 500.