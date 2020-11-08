Глава Минздрава Франции заявил о замедлении распространения COVID-19 на территории страны

Власти Франции считают, что темпы распространения эпидемии коронавируса в стране снизились после введения режима самоизоляции, однако первые итоги получится подвести не раньше, чем через неделю. Об этом заявил в воскресенье министр социальных дел и здравоохранения Франции Оливье Веран в эфире радио France Inter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Принятые нами меры позволили добиться замедления эпидемии. Пока еще рано говорить об отмене режима самоизоляции, но в ближайшие дни мы подведем первые итоги и озвучим выводы, это случится до конца недели", - заявил министр. Он добавил, что вторая волна эпидемии уже унесла 9 тыс. жизней. Каждый день более 3 тыс. человек поступают в больницы, при этом 20 тыс. госпитализаций было осуществлено только на прошлой неделе, уточнил он. По словам Верана, сейчас в стране еженедельно делается более 2 млн тестов на COVID-19, результаты 89% из них становятся известны в течение 48 часов.

Министр признал, что "принятые до повторного введения самоизоляции меры не были достаточно эффективными", в частности упомянув комендантский час в крупных городах. Однако, по его словам, если бы не были приняты никакие меры, ситуация была бы гораздо хуже. Министр добавил, что больницы готовы к приему всех больных, но из-за наплыва инфицированных коронавирусом медицинские учреждения вынуждены откладывать лечение некоторых пациентов.

Веран признал, что на фоне ограничений экономическая ситуация в стране продолжает ухудшаться. Он указал на то, что каждый день власти департаментов получают по 3 тыс. новых заявлений на оформление социальных выплат, а продовольственная помощь выросла на 20% "за счет бедных студентов, которые потеряли работу и контакт с семьей". "€100 млн было выделено ассоциациям, распространяющим продовольственную помощь, и €3 млрд на другие виды поддержки, но этот период особенно болезнен для людей, находящихся в нестабильном положении", - констатировал министр.