В ВОЗ рассказали, как отличить грипп от COVID-19

Вирус гриппа и коронавирус имеют схожие пути передачи и нередко также похожи по клинической картине. Как передает Trend, об этом заявил в четверг ТАСС официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

Особенностью COVID-19 является разве что потеря заболевшим обоняния и вкуса, хотя эти симптомы не являются присущими исключительно этому заболеванию. В этой ситуации "надлежащее тестирование, обеспечивающее эффективное выявление и наблюдение за гриппом и SARS-CoV-2, имеет исключительно важное значение для верных действий".

Как заявила ранее на брифинге в Женеве руководитель группы ВОЗ по обеспечению готовности и реагированию на грипп Энн Моэн, грипп и COVID-19 могут циркулировать одновременно и иметь схожие симптомы, и чтобы не ошибиться с диагнозом, нужно прибегнуть к лабораторному тестированию. "Единственный реально однозначный способ установить, идет речь о гриппе или COVID-19, это тест в лаборатории", - сказала она. По словам Моэн, "нет необходимости заниматься самостоятельной постановкой диагноза". Если симптомы слабые и ограничиваются чиханием при отсутствии температуры или при небольшой температуре, то "можно оставаться дома". "Однако если есть серьезные симптомы, такие как трудности с дыханием и высокая температура, а также другие серьезные симптомы, то следует обратиться к врачу", - констатировала эксперт. Людям с ослабленным здоровьем и беременным она посоветовала обращаться к врачу и при отсутствии серьезных симптомов.