В Великобритании выявили рекордные 33,4 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании составило 33,4 тыс., что стало рекордным показателем с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг на сайте правительственной информации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в королевстве было отмечено 22,9 тыс. случаев заражения. Предыдущий антирекорд - 26,6 тыс. случаев - был установлен 21 октября. В общей сложности число заразившихся в королевстве достигло 1,29 млн.

Как отмечается на сайте правительственной информации, данные о числе умерших из-за коронавируса за последние 24 часа будут обнародованы позднее вследствие задержки с поступлением в систему сведений о летальных исходах в Англии. В среду Великобритания стала пятой страной в мире, где зафиксировали более 50 тыс. смертей из-за коронавируса, после США, Бразилии, Индии и Мексики.

Ранее власти Соединенного Королевства признали, что в условиях второй волны пандемии единственный способ предотвратить резкий рост смертности - ввести новый карантин. Он начал действовать 5 ноября и должен продлиться до начала декабря.