В Греции закрывают школы из-за растущего числа заражений коронавирусом

Власти Греции временно приостанавливают работу всех школ и детских садов на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает France 24, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам министра здравоохранения Греции Василиса Кикилиаса, школы будут закрыты до 30 ноября.

«Закрытие начальных школ - было последним, что мы хотели делать. Это говорит о том, насколько серьезная сложилась ситуация», - объяснил министр.

Средние образовательные учреждения в Греции уже приостановили очную работу, с прошедшего понедельника учеба проходит дистанционно.