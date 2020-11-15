Сербия ввела ограничение на работу всех развлекательных заведений
В Сербии на 15 дней ограничили работу всех развлекательных заведений, заявила премьер-министр страны Ана Брнабич, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Глава кабмина отметила, что в республике вводятся дополнительные жесткие ограничения для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции
«Прежде всего мы ограничиваем работу всех развлекательных заведений — ресторанов, кафе, клубов, а также магазинов, всего, кроме аптек, доставки еды, заправочных станций», — сказала Брнабич.
Она сообщила, что работа этих заведений ограничивается с 21.00 до 05.00
Премьер уточнила, что такую меру вводят со вторника, 17 ноября, до вторника, 1 декабря.
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