Сербия ввела ограничение на работу всех развлекательных заведений

В Сербии на 15 дней ограничили работу всех развлекательных заведений, заявила премьер-министр страны Ана Брнабич, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Глава кабмина отметила, что в республике вводятся дополнительные жесткие ограничения для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции

«Прежде всего мы ограничиваем работу всех развлекательных заведений — ресторанов, кафе, клубов, а также магазинов, всего, кроме аптек, доставки еды, заправочных станций», — сказала Брнабич.

Она сообщила, что работа этих заведений ограничивается с 21.00 до 05.00

Премьер уточнила, что такую меру вводят со вторника, 17 ноября, до вторника, 1 декабря.