В Эстонии вступили в силу новые ограничения из-за распространения коронавируса

Новые ограничения в рамках противодействия распространению коронавируса вступают в силу в Эстонии с 16 ноября, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно принятому ранее решению правительства, в торговом зале магазинов, а также в местах общего пользования торговых центров вводится правило 2+2, в соответствии с которым вместе передвигаться могут не более двух человек, находясь на расстоянии не менее двух метров от остальных. Ограничение не действует на членов одной семьи.

В торговых залах или залах обслуживания предприятий общественного питания можно находиться группами до 10 человек, соблюдая с остальными дистанцию не менее двух метров. Заведения общепита и развлекательной сферы будут закрыты с полуночи до 06:00, чтобы не допускать скопления людей.

Проходящие в закрытых помещениях публичные мероприятия, включая конференции, театральные представления, концерты и кинопоказы, можно посещать, если количество участников мероприятия не превышает 750 человек. Передвигаться по такому помещению можно группами не более 10 человек.

Правительство рекомендует всем работникам по возможности работать удаленно и отказаться от совместных мероприятий, в том числе от рождественских вечеринок на работе. В кругу семьи следует с осторожностью общаться с людьми, которые входят в группу риска. В общественном транспорте, в местах общего пользования, а также на конференциях, концертах, в театрах и кинотеатрах жителям Эстонии нужно будет носить защитную маску или закрывать рот и нос.

Режим ЧП действовал в Эстонии в связи с пандемией с 13 марта до 17 мая. Общее число инфицированных в стране достигло 7 637, умер 81 пациент.