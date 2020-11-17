ЕС заключил с компанией CureVac контракт на предзаказ вакцины от коронавируса

Еврокомиссия (ЕК) заключила с компанией CureVac контракт на предзаказ вакцины от коронавируса, это уже пятый контракт с западной фармацевтической компанией. Об этом написала во вторник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы утвердили новый контракт на закупку будущей вакцины от коронавируса для европейцев от компании CureVac. Это уже пятый такой контракт, таким образом к настоящему моменту мы предзаказали поставки 1,2 млрд доз вакцины. Мы привержены задаче обеспечить европейцам доступ к безопасным и эффективным вакцинам по приемлемой цене", - написала она, не уточняя суммы контрактов или возможные сроки поставки.

Пресс-служба Еврокомиссии уточнила, что контракт с CureVac предусматривает изначальную поставку 225 млн доз вакцины, с возможностью закупок дополнительных партий.

Ни одна из пяти компаний, с которыми у ЕС подписаны контракты пока не вывела свои вакцины на рынок.

Ранее во вторник официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер заявил, что Еврокомиссия (ЕК) не будет публиковать свои контракты по предзаказу вакцин от коронавируса с западными фармацевтическими компаниями, поскольку они содержат конфиденциальные данные. Он также отказался отвечать на вопрос, фиксируют ли контракты по предзаказу вакцин будущую стоимость вакцины для европейских потребителей, или производители смогут менять цену после того, как разработка и испытания их вакцин будут полностью завершены.

Он подтвердил, что в рамках контрактов по предзаказу вакцин Еврокомиссия вносит значительную предоплату, инвестируя средства в расширение производственных возможностей компаний, которые необходимы для быстрых поставок ЕС значительных объемов вакцины.

Шесть контрактов ЕК

Стратегия вакцинации Еврокомиссии включает подписание контрактов на предзаказ вакцин с шестью западными компаниями. Еврокомиссия уже подписала контракты с AstraZeneca, Sanofi - GSK, Johnson & Johnson, концерном BioNTech - Pfizer и CureVac, в стадии подготовки - контракт с Moderna. Первый из этих контрактов - с AstraZeneca на 400 млн доз - уже вступил в силу 27 августа, и Еврокомиссия уже заплатила по нему €336 млн.

В общей сложности Еврокомиссия намерена получить от 1 до 2 миллиардов доз вакцин от всех шести производителей. При этом ЕК признает, что разработки одной или нескольких из этих шести компаний могут окончится неудачей. Еврокомиссия надеется, что широкая кампания вакцинации в ЕС может начаться весной 2021 года, а ее реальные результаты начнут ощущаться только к концу следующего года.

Ранее представители Еврокомиссии неоднократно заявляли, что первая в мире вакцина от коронавируса - российская "Спутник V" не войдет в стратегию вакцинации ЕС, поскольку эта стратегия включает только производителей вакцин, которые будут вести производство на территории ЕС. Еврокомиссия отказывается комментировать предположения о том, что она не готова отдавать контракты на сотни миллионов, а в перспективе и на миллиарды евро российским компаниям.