В Дании посчитали медицинские маски малоэффективным средством защиты от COVID-19

Медицинская маска сама по себе не обеспечивает эффективной защиты человека от заражения коронавирусом, показало исследование, проведенное в ведущем медицинском центре Дании - Rigshospitalet. Его результаты были обнародованы в среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Исследованием было охвачено свыше 6 тыс. человек, часть из которых использовали маски, другие - нет.

Изучение эффективности этой защиты началось еще в марте-апреле, когда ношение масок еще не было распространено, но при этом было закрыто большинство мест скопления людей, сообщается в пресс-релизе медицинского центра. Анализ полученных данных показал, что среди участников исследования, которые не пользовались масками, заразились 2,1%, а среди других - 1,8%.

В свете столь незначительной разницы был сделан вывод о низкой эффективности медицинских масок как средства индивидуальной защиты. "Исследование не подтверждает ожидавшееся 50-процентное снижение вероятности заражения у использовавших маски и свидетельствует о более скромной степени защиты - на уровне 15-20%", - говорится в пресс-релизе Ригсхоспитале. При этом исследователи не исключили, что маска и вовсе не защищает от потенциального заражения того, кто ее носит.

Авторы отмечают, что не ставили целью изучение эффективности маски как средства профилактики передачи инфекции здоровым людям от заразившихся. Также не выяснена ее польза в условиях невозможности соблюдения социальной дистанции. "Поэтому надо подчеркнуть, что на основании этих результатов нельзя ставить под сомнение утверждение, что широкое использование масок является эффективным способом снижения распространения инфекции Sars-CoV-2", - отмечается в сообщении Rigshospitalet.