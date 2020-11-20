ЕС намерен потратить более €8 млрд на вакцины Pfizer и CureVac

Европейский союз (ЕС) может потратить более €8 млрд на закупки сотен миллионов доз вакцин, разработанных компанией CureVac и корпорацией Pfizer совместно с BioNTech. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, ЕС согласился платить по €15,5 за дозу вакцины от Pfizer и BioNTech. Таким образом, за 300 млн доз ЕС заплатит €4,6 млрд. Стоимость одной дозы вакцины, произведенной CureVac, для сообщества составит €10 в рамках поставки первых 225 млн доз. По данным агентства, дополнительные 180 млн доз могут обойтись Евросоюзу уже по €12 за штуку. Первые поставки вакцин от CureVac ожидают в ЕС до конца марта.

В Еврокомиссии (ЕК) агентству не подтвердили информацию о стоимости вакцин, сославшись на конфиденциальный характер контрактов с поставщиками. Производители вакцин также отказались раскрывать детали сделки с Евросоюзом.

Стратегия вакцинации Еврокомиссии включает подписание контрактов на предзаказ вакцин с шестью западными компаниями. Еврокомиссия уже подписала контракты с AstraZeneca, Sanofi - GSK, Johnson & Johnson, концерном BioNTech - Pfizer и CureVac, в стадии подготовки - контракт с Moderna. Первый из этих контрактов - с AstraZeneca на 400 млн доз - уже вступил в силу 27 августа, и Еврокомиссия уже заплатила по нему €336 млн. В общей сложности Еврокомиссия намерена получить от 1 до 2 млрд доз вакцин от всех шести производителей.