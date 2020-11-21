Макрон рассчитывает на появление готовой вакцины от COVID-19 до конца года

Готовая вакцина от вызываемого коронавирусом заболевания может быть доступна уже до конца года, однако важной задачей остается ее распространение во всем мире на доступных условиях. Об этом заявил в субботу президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на онлайн-саммите Группы двадцати (G20), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы обсудили первые успехи инициативы [ООН] ACT-Accelerator (ACT-A), собравшей около €10 млрд. И мы добились существенного прогресса: нашей первой целью было ускорить на мировом уровне разработку и производство средств борьбы с пандемией. Мы можем рассчитывать, что до конца года вакцина уже будет доступна, - заявил французский лидер. - Но второй приоритет, который важен не меньше, - это обеспечение универсального доступа к технологиям борьбы с коронавирусом. Когда первая вакцина поступит на рынок, необходимо гарантировать доступ к ней во всем мире и любой ценой избежать сценария, когда мир будет жить на разных скоростях и только богатые смогут победить вирус и снова жить нормальной жизнью".

Стратегия распространения первых доз вакцины, по словам Макрона, должна подразумевать отказ от "национального эгоизма" и опираться на нужды систем здравоохранения и финансовые возможности тех или иных стран по всему миру. Он отметил, что страны G20 располагают 90% богатств мира и обладают необходимыми ресурсами для разработки и производства необходимых средств борьбы с пандемией. "На механизм распределения вакцин COVAX было собрано $4,9 млрд, но нужен больший вклад. Я предлагаю изучить возможность направить первые произведенные партии вакцины по предзаказу стран с продвинутой экономикой для вакцинации наиболее уязвимых граждан в развивающихся странах", - заявил президент.

Макрон выступил за тесное сотрудничество с развивающимися странами в вопросе производства лекарств и вакцины от коронавируса на их территории, чтобы упростить процесс распространения этих препаратов. Также он призвал к дополнительным инвестициям в сферу здравоохранения по всему мира для подготовки кадров в медицинской отрасли и заявил, что в Лионе будет открыта Всемирная академия здравоохранения под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где профессиональные медработники смогут пройти курсы повышения квалификации.

Медицинская академия ВОЗ

Франция намерена создать в Лионе Всемирную академию здравоохранения для повышения квалификации медработников со всего мира. Как заявил Макрон, этот проект будет реализован совместно с ВОЗ.

"Мы должны усилить системы здравоохранения по всей планете, делиться ресурсами и заниматься подготовкой медицинских работников, чтобы наш ответ на санитарные проблемы был на высоте. Поэтому Франция поддерживает Всемирную организацию здравоохранения с тем, чтобы открыть Всемирную академию здравоохранения в Лионе, где готовились бы специалисты со всего мира", - добавил он, призвав дать "глобальный, скоординированный и солидарный" ответ в рамках борьбы с пандемией.

Как информировала пресс-служба ВОЗ, данная академия будет предназначена для повышения квалификации профессиональных медработников. Первые онлайн-занятия начнутся в мае 2021 года.