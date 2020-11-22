Глава Еврокомиссии призвала страны G20 выделить $4,5 млрд на проект по борьбе с пандемией

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала в субботу страны G20 выделить до конца года $4,5 млрд на инициативу ООН ACT-Accelerator (ACT-A), направленную на обеспечение всеобщего доступа к тестам на коронавирус, а также к вакцинам и препаратам от вызываемого им заболевания COVID-19, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вакцины помогут преодолеть пандемию. На саммите G20 я призвала инвестировать $4,5 млрд в инициативу ACT Accelerator до конца 2020 года. Для производства и глобального распределения тестов, лекарств и вакцин от COVID-19", - написала глава ЕК в своем Twitter.